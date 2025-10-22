ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が２１日（日本時間２２日）、オンライン取材に応じ、ワールドシリーズの先発ローテーションについて「前のシリーズと同じスネル、山本で行く」と明言した。ナ・リーグ優勝決定シリーズと同じローテでブルージェイズ打線に立ち向かう。スネルはポストシーズンに入って３戦３勝、防御率０・８６と圧倒的な成績を残している。２戦目を託される山本もブルワーズとのゲームで日本人投手初のＰＳ完