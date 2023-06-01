◇インターリーグドジャース6―0エンゼルス（2026年5月15日アナハイム）ドジャース・大谷がメジャー通算200二塁打をマークした。13日は投手のみの出場で、前日は休養のために今季初めて欠場。3日ぶりに立った打席で4―0の5回、コハノビツの94.9マイル（約152.7キロ）のシンカーを捉える。左越えに今季8本目の二塁打で節目の数字に到達した。自身の古巣で同じロサンゼルスに本拠地を置くエンゼルスとの「フリーウエー・