巨人の阿部慎之助監督（46）が15日、読売新聞東京本社で山口寿一オーナーにシーズン終了を報告した。今季は70勝69敗4分けの3位に沈み、CSファーストステージはDeNAに2連敗で敗退した。阿部監督は「（オーナーが）来年への提案をしてくださった」という。引退の巨人・長野久義 悪評ゼロの「気配り伝説」…驚きの証言が球界関係者から続々今季はリーグワーストの78失策だったが、阿部監督はこう言った。「ここがセ・リーグワース