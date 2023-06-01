「阪神３（降雨コールド）０巨人」（３日、甲子園球場）３連戦を通して止められなかった。巨人・阿部慎之助監督（４７）はその事実を受け止めた。「よく打たれましたので、次対戦するときはしっかり対策を練ってやれたらいいなと思う」。阪神の４番・佐藤輝に対して８安打３打点と、好き放題を許してしまった。１日に３安打、２日には４安打と打ち込まれ、この日の先制点も佐藤輝のバットからだった。先発・井上も「配球も偏