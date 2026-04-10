開幕からどうにも乗り切れない阿部巨人。4月7日には鬼門のマツダスタジアムで広島に手痛い敗戦を喫した。拙守と四球が絡む自滅に近い内容だったが、試合後の阿部慎之助監督は、昨年までなら想像もつかないほど穏やかな姿勢を貫いている。この急激な変貌は、長期戦を見据えた真の信頼か、それとも選手の成長を阻む甘やかしか……ファンの間でも熱い議論が巻き起こっている。【写真】「下半身タイガース」と揶揄され…巨人坂本と西