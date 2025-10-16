メンズシャツ専門EC「KEI」に、株式会社ZOZOが提供する事業者向け計測業務効率化サービス「ZOZOMETRY」が導入されます。専用のスマートフォンアプリで撮影するだけで、オーダーメイドに必要な寸法が高精度に計測可能となり、採寸に自信がない方でも一人で簡単に自分に合ったサイズのシャツをオーダーできるようになります。 メンズシャツ専門EC「KEI」計測サービス「ZOZOMETRY」導入 新機能：スマホで撮影する（ZO