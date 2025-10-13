広末涼子（45）が運転する車が静岡県の新東名高速道路を走行中、大型トレーラーに追突した今年4月の事故をめぐり、TBS系が4日深夜放送の「オールスター後夜祭'25秋」でクイズのネタにしていた騒動で波紋が広がっている。【写真】広末涼子と永野芽郁…「復帰」に向けて歩みはじめた女優2人の気になる今後番組では「時速165キロを出したことがないのは誰でしょう」と問題を出し、メジャーリーガーに広末を加えた4択を提示。これ