4月1日、芸能活動を休止していた女優・広末涼子が、1年ぶりに活動再開を発表した。広末は、2025年4月、新東名高速道路でトレーラーと衝突、その後搬送された静岡県島田市内の病院で対応した看護師に暴行してケガを負わせたとして、傷害罪で逮捕された。「車の事故のほうは、過失運転致傷で略式起訴され、傷害の件は起訴猶予処分となりました。当時、広末さんは公式サイトで、双極性感情障害および甲状腺機能亢進症と診断された