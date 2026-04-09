女優の広末涼子（45）が、約1年の沈黙を破り、静かに復帰の一歩を踏み出した。広末は4月1日、公式サイトで「2026年4月より少しずつ活動を再開させていただくことをご報告いたします」と発表。【画像】「おかげで元気に…」韓国の広末、はち切れそう広末は昨年4月、静岡県掛川市の新東名高速道路で、時速約185kmで乗用車を運転し、大型トレーラーに追突する事故を起こした。そして同年5月、「双極性感情障害および甲状腺機能亢進症