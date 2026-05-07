今年4月に活動再開を発表した俳優の広末涼子が、7月18日、24日、25日に東京・丸の内のコットンクラブでバースデースペシャルライブを開催することが6日、発表された。活動再開後初のライブステージとなる。【写真】音楽活動を再開する広末涼子のキービジュアル公開コットンクラブの公式Xでは「新規公演決定！」とし、「またこの場所で、特別な一日を。広末涼子が贈るバースデー・スペシャルライヴ」と紹介され、あわせて広末の