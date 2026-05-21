国民民主党玉木雄一郎代表が2026年5月20日の党首討論で、高市早苗首相の「民間のレジシステムの見直しが遅いのは『日本として恥ずかしい』」といった旨の発言について、「民間の方にとってはちょっと厳しい発言だった」と批判した。このことについて、SNSでは称賛の声が寄せられている。「腑煮え繰り返っていたので、溜飲が下がった」高市首相は5月11日の参院決算委員会で、消費税の仕組みを見直すべきではないかと問われ、「社