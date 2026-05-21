森永製菓は２１日、キャラメル２商品の販売を一時休売すると明らかにした。中東情勢の悪化で一部原材料の調達が困難になっているためだという。休売する商品は「ハイソフト〈ミルク〉」と「塩キャラメル」。販売の再開時期は未定としている。現状で２商品以外で休売を予定している商品はないという。調達が困難になっている材料について、森永製菓は「原材料は基本的に開示しない」と詳細を明らかにしていない。同社は、この