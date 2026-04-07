金銭的解決のメドが立ち俳優の広末涼子（45）が芸能活動を正式に再開することを発表した。彼女は’25年４月、新東名高速道路において時速185キロで追突事故を起こし、搬送先でのトラブルにより傷害容疑で逮捕されるという衝撃的な事件から約１年。自ら「双極性感情障害」と「甲状腺機能亢進症」を公表し療養に専念していたが、再び表舞台へと戻ってくる。今回の復帰に対し世間は「早すぎる」という厳しい意見と、「待っていた」と