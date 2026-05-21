21日午後0時半ごろ、国道142号の岡谷市と下諏訪町を結ぶ湖北トンネルの中で「トラック同士の事故で、1人が挟まれている」と消防に通報がありました。警察によりますと、大型トラック2台と中型トラック1台、合わせて3台が絡む事故だということです。このうち、中型トラックの運転手が車体とトンネルの壁に挟まれ、意識不明の状態で搬送されたとみられています。このほか大型トラックの運転手1人も病院に搬送されています。容体はわ