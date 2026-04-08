4月7日、俳優の広末涼子が自身のインスタグラムを更新。2025年3月30日以来、約1年ぶりの投稿となった。【写真】「神々しい美しさ」広末涼子が約1年ぶりに公開した最新近影投稿に文章は添えられておらず、公開されたのは写真1枚のみ。黒髪のボブヘアに白いジャケットを羽織り、うつむきながらほほ笑む姿が収められており、透明感あふれる最新ショットとなっている。1万件を超える“いいね”が殺到「広末さんは2025年4月、静岡県