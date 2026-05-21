沖縄県沖縄市で２０２２年１月、元同県警巡査の男性が持つ警棒がバイクで走行中の当時１７歳だった元少年に接触し、右目を失明するなどした事件を巡り、県側と元少年側で示談が成立する見通しであることが県警への取材でわかった。示談金は約８８００万円。関連議案が県議会で可決されれば、正式に示談が成立する。確定判決などによると、２２年１月２７日未明、宮崎県警から沖縄県警に出向中の男性（現在は宮崎県警在籍）が、