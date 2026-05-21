飲食店への入店を拒否されたことに憤慨し、従業員の女性を脅迫した疑いで指定暴力団六代目山口組五代目山健組三代目妹尾組二代目幸友会幹部の男（60）が21日逮捕されました。 【写真を見る】「ここはわしの縄張りじゃ」飲食店への入店を拒否され憤慨し女性従業員を脅迫した疑い暴力団幹部の男（60）を逮捕【岡山】 警察によりますと男は4月2日午後7時45分ごろ、岡山市の飲食店先の路上で飲食店従業員の女性（54）に対して、店