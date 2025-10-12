なにか復讐でもしているかのように、クマが次々と人を襲っている。それも人々が普通に暮らす山里や観光地、郊外市街地などで被害が目立つ。テレビはグルメ、熊、線状降水帯ばかり…もっと大事なことを放送したくないための隠れ蓑かこれに戦々恐々なのが、そうしたところでロケが多いテレビの旅番組の出演者やスタッフたちだ。「事前にクマの出没情報をチェックし、現場でも警戒していますが、ロケ中にクマの目撃情報が入って中