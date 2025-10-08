デル・テクノロジーズはは10月3日、年次技術カンファレンス「Dell Technologies Forum 2025」を開催した。2025年は「AI」「モダン データセンター & マルチクラウド」「モダン ワークプレイス & PC」の3つがテーマ。ここではDell Technologies グローバル チーフ テクノロジー オフィサー ＆ チーフAIオフィサーのJohn Roese氏がキーノート・スピーカーを務めた基調講演の概要をお届けする。デル・テクノロジーズのPC製品