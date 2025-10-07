テイラー・スウィフトが６日、英ＢＢＣラジオ２「スコット・ミルズ・ブレックファースト・ショー」に出演。３日にリリースされたばかりのニューアルバム「ザ・ライフ・オブ・ア・ショーガール」が最後の作品になるという噂を全面否定した。テイラーは先月にＮＦＬのスーパースター、トラヴィス・ケルシーと婚約を交わしたばかり。そのため結婚したらアルバムのリリースを止め、引退するのでないかという噂がファンの間で飛び交