兵庫で家族3人をクロスボウで殺害 28歳被告「やっと始まったって感じ」
2025年10月4日 16時7分

ざっくり言うと
兵庫県で母と祖母、弟をクロスボウで殺害したとされる28歳被告
9月30日の公判で事件の様子を語ったとNEWSポストセブンが伝えた
撃った際の感情を問われると「やっと始まったって感じ」などと話した