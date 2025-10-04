あす地区シリーズ第1戦米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手が3日（日本時間4日）、米フィラデルフィアで会見。4日（同5日）のフィリーズとの地区シリーズ第1戦に向けて心境を語った。今季からメジャー挑戦、右肩痛で長期離脱も経験。9月下旬に復帰した。その間に大谷翔平投手からかけられた言葉も明かしている。米専門メディア「ドジャース・ネーション」が会見映像をYouTubeで公開。佐々木は「100マイルを投げられて、自