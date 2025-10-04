あすから地区シリーズ第1戦

米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手が3日（日本時間4日）、米フィラデルフィアで会見。4日（同5日）から始まるフィリーズとの地区シリーズ第1戦に向けて心境を語った。今季からメジャー挑戦、右肩痛で長期離脱も経験。9月下旬に復帰した。その間に大谷翔平投手からかけられた言葉も明かしている。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」が会見映像をYouTubeで公開。佐々木は「100マイルを投げられて、自分のパフォーマンスが出せるようになった。球速だけじゃなく、コントロール、変化球も自分が思うようなボールが投げられるようになり、自信を持って試合に挑めている」と現状を語った。

さらに大谷からかけられた声については多くないとしながらも「はやく投げんかいとかしか言われないですね（笑）」と説明。会見場から笑いが漏れていた。

短いながらも愛のある8文字。X上でも「充分すぎるエール！！」「チームの中では大谷くんにしか言えない言葉」「絶対的な信頼関係があってこその愛のある言葉だ」「愛情たっぷりやん」「大谷さんらしい、エールですね」「いい先輩だな。ほんと」「言葉選びのセンスよ」「シンプルwwwさすがオオタニさんww」などと反響が集まっていた。



