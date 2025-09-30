「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日午後２時現在で、ソニーフィナンシャルグループが「買い予想数上昇」で１位となっている。 同社は、ソニーグループの金融持ち株会社で、ソニー生命保険、ソニー損害保険及びソニー銀行を中心に構成されている。０７年１０月から当時の東証１部市場に上場していたが、ソニーの完全子会社化に伴い２０年