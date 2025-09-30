＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」１位にソニーＦＧ◇
「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日午後２時現在で、ソニーフィナンシャルグループ<8729.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。
同社は、ソニーグループ<6758.T>の金融持ち株会社で、ソニー生命保険、ソニー損害保険及びソニー銀行を中心に構成されている。０７年１０月から当時の東証１部市場に上場していたが、ソニーの完全子会社化に伴い２０年８月に上場を廃止。今回、パーシャル・スピンオフにより分離・独立し、公募や売り出しを伴わないダイレクトリスティング（直接上場）方式により再上場した。
上場初日は、午前１０時１３分に流通参考値段１５０円を５５円（３６．７％）上回る２０５円で初値をつけ、直後に２１０円に上昇したが、その後は売り優勢の展開で午後３時９分には１７０円に下落。引けにかけてやや持ち直したものの、初値を下回る１７３円で初日の取引を終えた。３０日に日経平均株価の算出対象から外されるため、日経平均株価との連動を目指すパッシブ運用の機関投資家による売りが株価を押し下げたとされている。「売り予想数上昇」でも５位となっているのは、これが理由だろう。
ただ、ソニーＧのブランド力やＩＴ技術を活用した金融グループとして安定的な成長が期待できるとの見方も強く、これが買い予想数上昇１位につながっているようだ。
（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。
出所：MINKABU PRESS
同社は、ソニーグループ<6758.T>の金融持ち株会社で、ソニー生命保険、ソニー損害保険及びソニー銀行を中心に構成されている。０７年１０月から当時の東証１部市場に上場していたが、ソニーの完全子会社化に伴い２０年８月に上場を廃止。今回、パーシャル・スピンオフにより分離・独立し、公募や売り出しを伴わないダイレクトリスティング（直接上場）方式により再上場した。
上場初日は、午前１０時１３分に流通参考値段１５０円を５５円（３６．７％）上回る２０５円で初値をつけ、直後に２１０円に上昇したが、その後は売り優勢の展開で午後３時９分には１７０円に下落。引けにかけてやや持ち直したものの、初値を下回る１７３円で初日の取引を終えた。３０日に日経平均株価の算出対象から外されるため、日経平均株価との連動を目指すパッシブ運用の機関投資家による売りが株価を押し下げたとされている。「売り予想数上昇」でも５位となっているのは、これが理由だろう。
ただ、ソニーＧのブランド力やＩＴ技術を活用した金融グループとして安定的な成長が期待できるとの見方も強く、これが買い予想数上昇１位につながっているようだ。
（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。
出所：MINKABU PRESS