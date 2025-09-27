女将やマダムのいる店は、何かが違う。「女将」ってなんだろう？その姿に迫る『おとなの週末』連載「女将のいる場所」を、Webでもお届けします。今回は、2006年に東京都文京区で開業したイタリア料理を提供するお店『ヴォーロ・コズィ』の西口安菜子さんです。取材する側から向こう側へ「未知の世界は何もかもがおもしろい」西口安菜子さん。あさこの漢字は？と訊ねたら、「安い菜っ葉の子です」と微笑んだ。決め台詞であるらしい