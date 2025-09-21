ターキッシュ・エアラインズは、イスタンブール行きを対象としたセールを、9月16日から29日まで開催している。日本発着のエコノミークラス往復運賃は116,000円から。燃油サーチャージ込、諸税別。搭乗期間は11月27日から2026年2月28日まで、一部の日は対象外となる。ターキッシュ・エアラインズは、東京/羽田・東京/成田・大阪/関西〜イスタンブール線の日本路線3路線を運航している。