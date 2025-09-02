ニューストップ > スポーツニュース > なぜ？ファームで「借金34」でも…二軍監督がヤクルトの新監督候補に 東京ヤクルトスワローズ スポーツニュース・トピックス ゴシップ 日刊ゲンダイDIGITAL なぜ？ファームで「借金34」でも…二軍監督がヤクルトの新監督候補に 2025年9月2日 11時38分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ヤクルト新監督の候補とされる池山隆寛二軍監督について、ゲンダイが報じた 今季は二軍もイースタン・リーグ最下位で、チーム内では不安視する声も ただ、同球団は4代続けて二軍監督経験者を昇格させ、成果を収めてきたとOB 記事を読む おすすめ記事 「24時間テレビ」、横山裕の壮絶な生い立ちに涙も...「義父」に疑問の声 「病気の妻と幼い子供置いて何してた」 2025年9月1日 17時15分 《写真多数》北島康介（42）が“小芝風花似”ホステスと衝撃不倫！「ちょ〜気持ちいい関係ですか？」記者の直撃に“まさかの答え”が… 2025年9月1日 11時0分 「ダウンタウンチャンネル」が11月1日にスタート…スタッフが驚愕した「裸の王様」だった松本人志の「変容ぶり」 2025年9月2日 6時0分 渡邊渚さんが綴る“からっぽの夏休み”「SNSや世間のゴタゴタも全部がバカらしくなった」 2025年9月2日 7時15分 サントリーHD・新浪会長が辞表提出 福岡県警が先月家宅捜索 2025年9月2日 13時58分