ヤクルトスワローズの快進撃プロ野球開幕から1ヵ月。昨年最下位に沈んだヤクルトスワローズが快進撃を見せている。連覇を狙う阪神、一昨年リーグ優勝した巨人を相手に首位争いを繰り広げているのだ。チームを率いるのは、今季から高津臣吾前監督に代わって就任した池山隆寛新監督（60歳）だ。「池山監督は'20年から昨年まで二軍監督を務めていました。昨年は二軍も最下位に終わりましたが、結果よりも選手の成長を優先し、若手をの