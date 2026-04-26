◇セ・リーグヤクルト0―3中日（2026年4月26日バンテリンD）首位・ヤクルトが最下位・中日に敗れ、今季初の3連敗＆カード全敗を喫した。序盤は奥川と中日・高橋宏の投手戦。奥川は0―0の5回、連続四球から2死満塁を招き、相手先発の高橋宏に痛恨の右前先制打を許した。その後のピンチは切り抜けた右腕は6回5安打1失点も「情けないの一言です」と、投手に許した一打を悔やんだ。8回には2点を追加され突き放された。打