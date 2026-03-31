3月29日、元「AKB48」の篠田麻里子が、Instagramで再婚を発表した。複数のメディアで、お相手はIT企業「ナレッジワーク」のCEOを務める麻野耕司氏だと伝えられているが、パートナー経営する企業の“赤字”が注目を集めている。2人の交際は2024年9月の「文春オンライン」で報じられ、篠田も交際相手がいることを公表していた。熱愛報道から1年半でゴールインしたが、麻野氏の会社には気になることが……。「2025年10月に公開さ