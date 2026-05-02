ヤクルトの丸山和郁外野手（26）が1日、神宮球場で行われたDeNA戦でサイクル安打を達成した。昨年8月の巨人丸佳浩以来、史上73人目、78回目の快挙だ。【もっと読む】ヤクルト2位・丸山和郁の両親を青ざめさせた「4歳の大冒険」1打席目は凡退したものの、2打席目の右前打を皮切りに、右中間三塁打、右越え本塁打ときて、5打席目に左中間へ二塁打を放ってコンプリート。6打席目にも右前打を放つおまけつき。計5安打の大当たりで