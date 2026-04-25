意外過ぎる采配ほとんどの評論家たちが最下位と予想していたヤクルトがリーグ首位に立っている（4月23日現在）。【写真を見る】池山監督は“つなぎ役”？ヤクルト次期監督の有力候補とは昨年、最下位。三冠王の村上宗隆が渡米するなど戦力がダウンした上、これといった補強もないとあっては、当然の予想といえた。新味といえるのは、初めて1軍の指揮官に就任した池山隆寛監督（60）くらいだが、昨季まで彼が采配を振るってい