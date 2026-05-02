1日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した坂口智隆氏と斎藤雅樹氏が、同日のDeNA戦でサイクル安打を達成したヤクルト・丸山和郁について言及した。『1番・ライト』でスタメン出場した丸山は第1打席こそ左邪飛に倒れたが、2回の第2打席が右安、4回の第3打席が中3、そして5回の第4打席が右本と、サイクル安打にリーチをかける。そして、7回の第5打席にレフトへラッキーな二塁打を放ち、サイクル安打を