AIが発達するにつれて、「人間の仕事が奪われる」と懸念する声がしばしば上がります。スタンフォード大学の研究チームが発表した論文では、生成AIの普及が労働市場にどのような影響を与えているかを「6つの事実」として明らかにしています。Canaries in the Coal Mine? Six Facts about the Recent Employment Effects of Artificial Intelligence - Stanford Digital Economy Labhttps://digitaleconomy.stanford.edu/publication