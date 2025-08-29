8月13日、台湾を直撃した台風11号。大雨と最大瞬間風速63.4メートルを記録した猛烈な風で100人以上がけがをするなど、甚大な被害が出ました。空の便もキャンセルが相次ぐ中、着陸を試みる飛行機。フラフラと降下しながら滑走路を目指します。よく見ると、機体の向きと滑走路の向きが大きくずれています。このまま着陸できるのでしょうか。すると、強風にあおられ、右の翼が地面に接触。激しい火花が散ります。別のカメラの映像でも