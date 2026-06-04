ニュージーランドのピーターズ外相＝4月、米ワシントン（ロイター＝共同）【シドニー共同】中国が、5月に台湾を訪問したニュージーランドの議員4人に1年間の入国を禁じる制裁を科したと、ニュージーランドのメディアが4日報じた。同国のピーターズ外相の報道官は、ピーターズ氏が同様の制裁は初めてで「慣行から逸脱している」として、中国側へ懸念を伝える準備をするよう外務省職員に指示したと説明した。ニュージーランドの