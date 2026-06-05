今年1月、阿蘇中岳第一火口に墜落した遊覧ヘリ。いまだ火口の中に機体が取り残されていますが、引き上げは進展しないままです。ヘリの運航会社は「金銭的な事情」で引き上げが難航していることを明らかにしました。今年1月20日。阿蘇中岳第一火口の斜面で大破した状態で発見された遊覧ヘリ。台湾からの観光客2人とパイロットが乗っていましたが、2次災害が懸念されるため救助は打ち切りに。火口内に残ったままのヘリ。このような中