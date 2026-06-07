日本の回転寿司は世界でも人気なのか。寿司にまつわるビジネスに詳しいながさき一生さんは「日本の大手回転寿司チェーンは、国内で培った高い技術とオペレーション力を武器に、それぞれの地域文化をうまく取り入れながらグローバル展開を加速させている」という――。※本稿は、ながさき一生『最強の寿司ビジネス』（中公新書ラクレ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Chihiro Oda※写真はイメージです - 写真＝iSto