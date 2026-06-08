光技術を使った次世代通信基盤「ＩＯＷＮ（アイオン）」の国際展開の加速に向け、ＮＴＴは、韓国や台湾の大手通信会社などと、資産規模７００億円超の投資ファンド「アイオンＡＩファンド」を設立する方針を固めた。ファンドを通じて国内外のスタートアップ（新興企業）を資金面で支援し、アイオンの利用拡大につながる技術や製品の開発で連携する狙いだ。ファンドは、ＮＴＴのほか、韓国の通信最大手「ＳＫテレコム」や半導体