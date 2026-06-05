7日（日）は西日本の太平洋側を中心に警報級の大雨となるおそれがあり、その後8日（月）〜9日（火）は北日本で荒れた天気となりそうです。■熱帯低気圧が北上温帯低気圧に変わり本州の南岸を東へ台湾付近の熱帯低気圧が7日（日）にかけて東シナ海を北上する見込みです。風が強まり、一時的に台風になる可能性がありますが、7日（日）には梅雨前線上の低気圧になる見込みです。その後、8日（月）にかけて西日本〜東日本の南岸を進