『ポケットモンスター』サトシ役・松本梨香の「#戦争反対」投稿が反響を呼んでいる。「松本さんは、6月2日更新の自身のXで《いろいろな所で戦争。。。》と書き出し、《アニソンを歌っているのには世界平和を願う気持ちがあります》と、同作の主題歌『めざせポケモンマスター』を歌う際の思いを明かしたのです」（芸能記者）トレーディングカードゲームは90カ国以上で展開し、累計75億枚超も生産されている。アニメも190カ国以上