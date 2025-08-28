¥»¥¬¤Ï¡¢¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¤È¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤¬²»³Ú¤òÄÌ¤·¤Æ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØProject ONSOKU¡Ù¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£5¤Ä¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡¦MV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥²ー¥à¡Ø¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ìー¥·¥ó¥° ¥¯¥í¥¹¥ïー¥ë¥É¡Ù¤ÎBGM¤È¤·¤Æ¼ÂÁõ¤µ¤ì¤ë¡£ ¡Ú²èÁü¡Û½ñ¤­²¼¤í¤·³Ú¶Ê¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¤«¤¤¤ê¤­¥Ù¥¢½ñ¤­²¼¤í¤·¤Î³Ú¶Ê¡ÖºÇ°¦¿ÍÀ¸¥é¥ó¥Êー¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ Âè2ÃÆ°Ê¹ß¤ÏËè½µ½ç