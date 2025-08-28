¡Ø¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ìー¥·¥ó¥° ¥¯¥í¥¹¥ïー¥ë¥É¡Ù¤È½é²»¥ß¥¯¤¬¥³¥é¥Ü¡¡½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¤¬½ç¼¡¸ø³«
¡¡¥»¥¬¤Ï¡¢¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¤È¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤¬²»³Ú¤òÄÌ¤·¤Æ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØProject ONSOKU¡Ù¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£5¤Ä¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡¦MV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥²ー¥à¡Ø¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ìー¥·¥ó¥° ¥¯¥í¥¹¥ïー¥ë¥É¡Ù¤ÎBGM¤È¤·¤Æ¼ÂÁõ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¤«¤¤¤ê¤¥Ù¥¢½ñ¤²¼¤í¤·¤Î³Ú¶Ê¡ÖºÇ°¦¿ÍÀ¸¥é¥ó¥Êー¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Âè2ÃÆ°Ê¹ß¤ÏËè½µ½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¸ø³«¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
9·î1Æü¡§¡Ö¥¦¥£ー¥¢ー¥Ô¥³¥Ô¥³¥Ï¥ó¥Þー¥º\!\!\!\!¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§cosMo@Ë½ÁöP¡Ë9·î8Æü¡§¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ÍºÇ·½õ¡Ë9·î15Æü¡§¡Ö¥È¥ì¥¸¥ãー¥¬ー¥Ç¥ó¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Ponchi¢ö¡Ë9·î22Æü¡§¡ÖÅÅ¸÷Ñë²Î¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¤«¤á¤ê¤¢¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ìー¥·¥ó¥° ¥¯¥í¥¹¥ïー¥ë¥É¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÌµÎÁ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¥ìー¥µー¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥·¥ó¡Ö¥Ç¥£ー¥ô¥¡¥Þ¥Ã¥¥Ê¡×¤âÅÐ¾ìÍ½Äê¤À¡£
¡¡8·î29Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö½é²»¥ß¥¯¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ë¥ß¥é¥¤ 2025¡Ù¡×TOKYO²ñ¾ì¤Ë½ÐÅ¸¤Î¥»¥¬¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥¢ー¥È¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÀßÃÖ¤ä¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤È¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ÎÇÛÉÛ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ìー¥·¥ó¥° ¥¯¥í¥¹¥ïー¥ë¥É¡Ù¤Ï9·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£8·î29Æü13»þ¤«¤é9·î2Æü13»þ¤Þ¤ÇÂÐ¾Ý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÊPlayStation®5¡¢Nintendo Switch™¡¢Xbox Series X|S¡¢Steam¡¢Epic Games¡Ë¤Ë¤Æ¥ªー¥×¥ó¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥Æ¥¹¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢8·î31Æü13»þ¤«¤é9·î1Æü13»þ¤Þ¤Ç¡¢¥²ー¥àÆâ¤Ç¥Ú¥ë¥½¥Ê5¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥µー¡Ö¥¸¥çー¥«ー¡×¤È¥³¥é¥Ü¥Þ¥·¥ó¡Ö¥¢¥ë¥»ー¥Ì¥¦¥£¥ó¥°¡×¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë