フェリカの脆弱性と暗号突破の仕組み交通系ICカードや電子マネーとして全国で使われている非接触式IC技術「FeliCa（フェリカ）」のセキュリティーに重大な脆弱性が見つかったことが28日、関係者への取材で分かった。データを改ざんされる恐れがある。開発元のソニーは「2017年以前に出荷された一部に脆弱性があり、暗号を突破される可能性があることを確認した」と認め、影響範囲の特定や対策の検討を進めていると明らかにした。