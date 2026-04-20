Anthropicは2026年4月7日にサイバー攻撃性能が高すぎるAI「Claude Mythos Preview」を一部の重要ソフトウェア開発元向けに提供していると発表しました。こうした動きを受けて、技術系の論考を執筆しているDrew Breunig氏は、AI時代のセキュリティについて自らのサイトで論じています。Cybersecurity Looks Like Proof of Work Nowhttps://www.dbreunig.com/2026/04/14/cybersecurity-is-proof-of-work-now.htmlAnthropicがClaude M