Ramp Labsが提供する表計算AI「Sheets AI」に、ユーザーの承認なしで機密性の高い財務データを外部サーバーへ送信できてしまう脆弱(ぜいじゃく)性が存在していたことを、AIセキュリティ企業PromptArmorが報告しました。Rampのセキュリティチームは、2026年3月16日に問題を解決したと説明しています。Ramp’s Sheets AI Exfiltrates Financialshttps://www.promptarmor.com/resources/ramps-sheets-ai-exfiltrates-financialsRamp S