Wi-Fiルーターの電源について、こまめに切るべきか、それとも常時稼働させておくべきかは、日々の節約を考えるうえで気になるポイントのひとつでしょう。   しかし、家計全体の見直しという観点では、効果が見込める節約と優先度が相対的に低い節約とを区別して考えることが重要といえます。この記事では、Wi-Fiの電気代の実態とともに、より効果的に家計を見直す方法を解説します。 Wi-Fiルータ&#