敵地に落ちたF-15E！ 搭乗員2名のために「100機超」を投入2026年2月以降、アメリカおよびイスラエルによる対イラン航空攻撃は、周到に構築された航空優勢と高度な電子戦能力を背景に実施されてきたなかで、ほとんど損害を出さぬまま一方的に戦果をあげています。【まるで空飛ぶ要塞！】上空で派手に火を噴くAC-130対地攻撃機（写真）しかし、いかに精緻な作戦計画をもってしても、戦争に「絶対」は存在しません。その冷厳な現