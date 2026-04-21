2026年4月7日にAnthropicがサイバー攻撃能力の高いAI「モデル「Claude Mythos Preview」を発表し、2026年4月14日にはOpenAIがセキュリティ関連の制限を緩和したAIモデル「GPT-5.4-Cyber」を発表しました。これらの高性能AIの登場によってオープンソースソフトウェア(OSS)のセキュリティに大きな影響が生じる可能性が指摘されています。The “AI Vulnerability Storm”: Building a “Mythos-ready” Security Program | Lab Spaceh